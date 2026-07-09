Vali Işın, Geleneksel Okçuluk Tesisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Işın, Geleneksel Okçuluk Tesisi'ni Ziyaret Etti

Vali Işın, Geleneksel Okçuluk Tesisi\'ni Ziyaret Etti
09.07.2026 10:04
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Kütahya Valisi Musa Işın, geleneksel okçuluk tesislerini ziyaret ederek faaliyetleri inceledi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluğu Tesisi'ni ziyaret ederek tesislerde yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında tesis alanlarını gezen Vali Işın'a, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Altyapı Tesisler Kurulu Başkanı Selim Erduğan tarafından tesisin mevcut durumu, altyapı imkanları, sporculara sunulan eğitim imkanları ve geleceğe yönelik projeler hakkında bilgi verildi. Tesiste gerçekleştirilen antrenman faaliyetlerini de takip eden Vali Işın, sporcuların çalışmalarını ilgiyle izledi.

Antrenman yapan sporcularla bir araya gelen Vali Musa Işın, gençlerle sohbet ederek onların hedefleri ve spor yaşamları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Geleneksel Türk okçuluğunun yalnızca bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda Türk tarihini ve kültürünü yansıtan önemli bir miras olduğunu belirten Işın, bu değerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kütahya'da geleneksel sporların gelişmesine yönelik yürütülen faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Işın, gençlerin sporla iç içe yetişmesinin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine önemli katkılar sağladığını söyledi. Geleneksel Türk okçuluğuna ilgi duyan gençlerin sayısının artmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Işın, sporculara başarılar dileyerek disiplinli çalışmalarını sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ziyaret sonunda Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Altyapı Tesisler Kurulu Başkanı Selim Erduğan'a ve tesisin faaliyetlerinde emeği bulunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Vali Işın, Kütahya'nın spor alanındaki başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

Vali Musa Işın'ın gerçekleştirdiği ziyaret, tesislerde yapılan incelemeler ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Vali Işın, Geleneksel Okçuluk Tesisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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