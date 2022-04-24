Vali Kaldırım, Sakaryaspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Vali Kaldırım, Sakaryaspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması

24.04.2022 20:33
Vali Kaldırım, Sakaryaspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor'un hedefinin artık Süper Lig olduğunu söyledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor'un hedefinin artık Süper Lig olduğunu söyledi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Sakaryaspor'un üst lige çıkmayı garantilemesiyle tüm şehri sevince boğduğunu ifade etti.

Takımı tebrik eden Vali Kaldırım, şöyle konuştu:

"11 yıldır bu başarı bekleniyordu. Son senelerde de zorlu bir süreç oldu, finallerde kaybedildi. Seyirci çok fedakarlık yaptı, takım fedakarlık yaptı. Son aşamaya kadar geliniyordu ama finallerde kaybedildi. Bu sefer puan farkıyla şampiyon olundu. Güzel bir sezon geçirdi takımımız ve 1. Lig'e çıkma başarısını gösterdi. Ben hepsini tebrik ediyorum."

Şampiyonlukta Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin büyük katkısı olduğunu kaydeden Kaldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Şehir iyi kenetlendi, iyi havaya girdi, iyi transferlerle iyi bir sezon geçirerek şampiyon oldu. İnşallah gelecek sezon 1. Lig'de başarılı olacaktır bu takım, başarıya açtı. İnşallah bundan sonra hedef Süper Lige çıkmak. Yavaş yavaş inşallah o hedefe de takımımız ulaşır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Vali Kaldırım, Sakaryaspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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