Vali Şimşek, şampiyon sporcuyu altınla ödüllendirdi - Son Dakika
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Vali Şimşek, şampiyon sporcuyu altınla ödüllendirdi

20.06.2022 11:05
Vali Şimşek, şampiyon sporcuyu altınla ödüllendirdi

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunca Fransa'da düzenlenen güreş yarışmalarında şampiyon olan Mehmet Can Üngör, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e ziyarette bulundu.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunca Fransa'da düzenlenen güreş yarışmalarında şampiyon olan Mehmet Can Üngör, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e ziyarette bulundu. Vali Şimşek, sporcuya altın taktı.

Fransa'da düzenlenen ISF Gymnasiade Normandy 2022 Okullar Arası Dünya Güreş Şampiyonası'nda 110 kiloda olimpiyat şampiyonu olan Mehmet Can Üngör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve beraberindekiler ile birlikte Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Üngör, yapılan şampiyona hakkında bilgi vererek Türkiye'yi ve Sivas'ı en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yılmaz Şimşek ise, sporcuyu tebrik ederek altınla ödüllendirdi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Fransa, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali Şimşek, şampiyon sporcuyu altınla ödüllendirdi - Son Dakika

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