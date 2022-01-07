Van Büyükşehir Belediyesinden Goalball farkındalık müsabakası

Van Büyükşehir Belediyesi ile Altınokta Körler Derneği takımları arasında farkındalık oluşturmak adına "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla goalball müsabakası gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" nedeniyle bir etkinlik düzenledi. İpekyolu Zaferler Ortaokulu Kapalı Salonunda gerçekleşen etkinlikte Van Büyükşehir Belediyesi ile Altınokta Körler Derneği takımları Goalball müsabakasında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta Altınokta Körler Derneği, Van Büyükşehir Belediyesi takımını 12-13 yendi. Maçın ardından sporculara plaket hediye edildi. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Esiner Çetin, "Görme engelliler için farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Büyükşehir Belediyesi olarak yine şehir içindeki yollarımızı kaldırımlarımızı engellilerin daha rahat hareket etmesi için düzenliyoruz. Amacımız engelsiz bir Van inşa etmektir" dedi.

Goalball müsabakasına ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ekrem Tanış, sporcu aileleri, idareciler, öğretmenler ve farklı yaş kategorilerinden genç sporcular ve çok sayıda davetli katıldı. - VAN