Van Büyükşehir Kadın Futbol takımı namağlup şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika
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Van Büyükşehir Kadın Futbol takımı namağlup şampiyonluğunu ilan etti

07.05.2022 17:10
Van Büyükşehir Kadın Futbol takımı namağlup şampiyonluğunu ilan etti

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig O grubunda mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı, sezonun son maçında İpekyolu Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak sezonu namağlup şampiyon tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig O grubunda mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı, sezonun son maçında İpekyolu Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak sezonu namağlup şampiyon tamamladı.

2022 sezonu Kadınlar Futbol 3. Liginde müsabakalar tamamlandı. Sezon başı kadrosu ve teknik heyeti ile şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı, bu sezon oynadığı tüm müsabakalardan da namağlup ayrıldı. Sezonun son karşılaşmasında İŞGEM Semt sahasında İpekyolu Belediyespor ile karşılaşan Kırmızı siyahlılar maça şampiyonluk havasında çıktı. Alt ve minikler futbolcuları ile maç öncesi seromoniye çıkan Büyükşehir Belediyesi maçın 22. dakikasında Aycan Arda'nın golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra rahat bir futbol sergileyen Büyükşehir Belediyesi, 38. dakikada kalesinde gördüğü golle ilk yarıyı 1-1 beraberlikle tamamladı. Maçın ikinci yarısında da her iki takımın da kontrollü oyunuyla 90 dakika 1-1 tamamlandı.

Bu skorla gruptan namağlup ayrılan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı, şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig yolunda Play-Off'lara kalmaya hak kazandı. - VAN

Van Büyükşehir Kadın Futbol takımı namağlup şampiyonluğunu ilan etti
Van Büyükşehir Kadın Futbol takımı namağlup şampiyonluğunu ilan etti
Van Büyükşehir Kadın Futbol takımı namağlup şampiyonluğunu ilan etti
Van Büyükşehir Kadın Futbol takımı namağlup şampiyonluğunu ilan etti
Van Büyükşehir Kadın Futbol takımı namağlup şampiyonluğunu ilan etti
Van Büyükşehir Kadın Futbol takımı namağlup şampiyonluğunu ilan etti
Van Büyükşehir Kadın Futbol takımı namağlup şampiyonluğunu ilan etti

YORUMLAR
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Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, Futbol, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van Büyükşehir Kadın Futbol takımı namağlup şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika


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