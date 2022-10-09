Van spor haberleri... Van Büyükşehir Belediyespor ilk maçında 3 puan aldı - Son Dakika
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Van spor haberleri... Van Büyükşehir Belediyespor ilk maçında 3 puan aldı

09.10.2022 15:05
Van spor haberleri... Van Büyükşehir Belediyespor ilk maçında 3 puan aldı

Van haberi: Yerel Amatör Ligi'nde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Futbol Takımı, Kartalspor'u 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Yerel Amatör Ligi'nde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Futbol Takımı, Kartalspor'u 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Yerel Amatör Ligi A Grubunda mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Futbol Takımı, 2022-2023 sezonunun ilk maçında Van Oto Sanayi Sitesi sahasında Kartalspor'a konuk oldu. Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Van Büyükşehir Belediyespor, maçın 23. dakikasında kalesinde gördüğü golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Maçın ikinci yarısına daha ofansif çıkan kırmızı-siyahlılar, 57 ve 65. dakikalarda Alper'in ayağından bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda da skor üstünlüğünü sağlayan Van Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. - VAN

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Kaynak: İHA

Kartalspor, Futbol, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Van spor haberleri... Van Büyükşehir Belediyespor ilk maçında 3 puan aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van spor haberleri... Van Büyükşehir Belediyespor ilk maçında 3 puan aldı - Son Dakika
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