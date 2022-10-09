Maçın ikinci yarısına daha ofansif çıkan kırmızı-siyahlılar, 57 ve 65. dakikalarda Alper'in ayağından bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda da skor üstünlüğünü sağlayan Van Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Van spor haberleri... Van Büyükşehir Belediyespor ilk maçında 3 puan aldı - Son Dakika

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