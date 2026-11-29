Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kadın boks takımı, Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa Oyunları ve Dünya Boks Şampiyonası'nda da takım halinde şampiyon olmayı hedefliyor.

Ordu'da 4-8 Kasım tarihlerinde düzenlenen Ünilig Boks Türkiye Şampiyonası'nda farklı sıkletlerde yapılan müsabakalara katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sporcuları takım halinde önemli dereceler elde etti.

Kadınlar kategorisinde 48 kiloda Bade Gümüştaş, 54 kiloda Şahande Zengin, 60 kiloda Evin Erginöz ve 80 kiloda Yaren Düztaş altın madalya kazanırken, 65 kiloda Helin Seydioğlu ve 75 kiloda Özlem Aslan ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye şampiyonluğuyla moral bulan Vanlı boksörler, 2027'de düzenlenecek uluslararası organizasyonlara hazırlanıyor.

Spor salonunda sürekli antrenman yapan sporcular, 10-26 Nisan'da Kazakistan'da yapılacak Dünya Boks Şampiyonası'nda ve 16-27 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda başarı elde etmeyi amaçlıyor.

"Antrenörümüz eşliğinde çok iyi hazırlandık"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencisi milli boksör Evin Erginöz, takım olarak elde ettikleri başarıdan mutluluk duyduklarını söyledi.

Daha önce 7 kez Türkiye şampiyonu olduğunu ve İslami Dayanışma Oyunları'nda da altın madalya kazandığını anlatan Evin, "Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası'nda takım olarak şampiyon olduk. 4 altın, 2 gümüş madalya kazandık. Antrenörümüz eşliğinde çok iyi hazırlandık. Şimdi önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Hedefimiz bu organizasyonlarda da takım halinde şampiyon olmak." dedi.

48 kiloda altın madalya kazanan Bade Gümüştaş da yaklaşık 4 yıldır boks yaptığını ifade ederek, "Takım halinde Türkiye şampiyonu olduk. Hedefimiz dünya şampiyonasında ülkemizi güzel şekilde temsil ederek İstiklal Marşı'mızı okutmak." diye konuştu.

"Hedefimiz 2028 Olimpiyatları'na sporcu göndermek"

Milli Takım Antrenörü Ayhan Öz ise sporcuların haftanın 7 günü antrenman yaptığını ve ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Ordu'daki şampiyonada takım halinde Türkiye birincisi olduklarını belirten Öz, "Bu sene birçok ulusal ve uluslararası arenada başarı gösterdiler. En son Ordu'da yapılan Üniversitelerarası Türkiye Boks Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye şampiyonu olduk. Asıl hedefimiz bundan sonraki Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek. Sporcularımızla birlikte çok güzel bir aile ortamımız var. En güzel şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutmak. En büyük hedefimiz 2028 Olimpiyatları'na sporcu göndermek, ülkemizi orada temsil etmektir." ifadelerini kullandı.