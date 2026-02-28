Vanspor 0-3 Erzurumspor - Son Dakika
Vanspor 0-3 Erzurumspor

Vanspor 0-3 Erzurumspor
28.02.2026 15:57
Vanspor, 1. Lig'de Erzurumspor'a 3-0 mağlup oldu. Goller Fettahoğlu, Rodriguez ve Kırtay'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Erzurumspor Futbol Kulübü'ne 3-0 yenildi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Çağdaş Altay, Hüsnü Emre Çelimli, Murathan Çomoğlu

İmaj Altyap Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Naby Oulare, Sabahattin Destici (Batuhan İşçiler dk. 57), Aliou Badara Traore (Alper Emre Demirol dk. 79), Mehmet Özcan, Jefferson Junior, Santeri Hostikka, Emir Bars (Francesc Crespi Regis dk. 79), Ivan Cedric

Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Batıhan Gebecelioğlu, Medeni Bingöl, Güvenç Usta, Anıl Yıldırım

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Erzurumspor FK: Matıja Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Guram Gıorbelıdze, Brandon Baıye, Mustafa Fettahoğlu (Amar Gerxhaliu dk. 90+4), Giovanni Crociata (Cheickne Sylla dk. 90+4), Sefa Akgün (Benhur Keser dk. 73), Martin Rodriguez (Adem Eren Kabak dk. 82), Eren Tozlu (Hüsamettin Yener dk. 82)

Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Fernando, Cengizhan Bayrak, Murat Cem Akpınar

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk. 52), Martin Rodriguez (dk. 63), Yakup Kırtay (dk. 88) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Santeri Hostikka (Vanspor FK), Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK) - VAN

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

