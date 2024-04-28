Vanspor FK, Ankara Demirspor'u 6-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Vanspor FK, Ankara Demirspor'u 6-1 mağlup etti

Vanspor FK, Ankara Demirspor\'u 6-1 mağlup etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Vanspor FK, evinde konuk ettiği Ankara Demirspor'u 6-1 mağlup etti. Maçta Vanspor FK'dan Hasan Bilal (dk. 8, 13), Harun Kavaklıdere (dk. 19), Muhammed Ali Doğan (dk. 27), Sinan Kurumuş (dk. 42) ve Berke Demircan (dk. 67) gol atarken, Ankara Demirspor'dan Muhammed Mustafa Yıldırım (dk. 56) gol kaydetti.

28.04.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Vanspor FK konuk ettiği Ankara Demirspor'u 6-1 mağlup etti.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Vanspor FK: Nurullah Aslan, Ahmet Eren (Abdulcebrail Akbulut dk. 36), Miraç Acer, Harun Kavaklıdere, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal (Alpay Koçaklı dk. 46), Işık Kaan Arslan (Ahmet Özkaya dk. 77), Sinan Kurumuş (Berke Demircan dk. 59), Erdem Seçgin (Ahmet Ülük dk. 59), Muhammed Gönülaçar, Burak Kavlak

Ankara Demirspor: Deniz Kök, Samet Erdem Olgaç, Ömer Talha Nergiz (Bertu Alican Özyürek dk. 23), Muhammet Yeşil, Harun Aydın, Mustafa Fettahoğlu (Burak Çolak dk. 71), Muhammed Mustafa Yıldırım (Batuhan Karadaş dk. 87), Kerem Hakan Vapurluoğlu (Salih Doğan dk.23), Ümit Yasin Arslan (Gökhan Köseoğlu dk. 46), Barış Zeren, Ender Gör

Goller: Hasan Bilal (dk. 8, 13) Harun Kavaklıdere (dk. 19) Muhammed Ali Doğan (dk. 27) Sinan Kurumuş (dk. 42), Berke Demircan (dk. 67) (Vanspor FK), Muhammed Mustafa Yıldırım (dk. 56) (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Ahmet Eren, Harun Kavaklıdere (Vanspor FK), Muhammet Yeşil (Ankara Demirspor) - VAN

Kaynak: İHA

Muhammed Ali Doğan, Ankara Demirspor, Sinan Kurumuş, Muhammed Ali, Kavaklıdere, Ali Doğan, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Vanspor FK, Ankara Demirspor'u 6-1 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
17:04 Londra derbisi nefes kesti 5 gollü maçta zafer Arsenal’in Londra derbisi nefes kesti! 5 gollü maçta zafer Arsenal'in
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:16 4 dakikada 2 gol İtalya’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası 4 dakikada 2 gol! İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
15:54 Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı
14:48 Sayısız olaya tanıklık etmişti Gayrettepe’deki “birinci şube“ yıkıldı Sayısız olaya tanıklık etmişti! Gayrettepe'deki "birinci şube" yıkıldı
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
13:43 Nusret’in Etiler’deki restoranına bir ayda ikinci saldırı Nusret'in Etiler'deki restoranına bir ayda ikinci saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 18:21:50. #1.12#
SON DAKİKA: Vanspor FK, Ankara Demirspor'u 6-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement