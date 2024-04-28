TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Vanspor FK konuk ettiği Ankara Demirspor'u 6-1 mağlup etti.
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir
Vanspor FK: Nurullah Aslan, Ahmet Eren (Abdulcebrail Akbulut dk. 36), Miraç Acer, Harun Kavaklıdere, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal (Alpay Koçaklı dk. 46), Işık Kaan Arslan (Ahmet Özkaya dk. 77), Sinan Kurumuş (Berke Demircan dk. 59), Erdem Seçgin (Ahmet Ülük dk. 59), Muhammed Gönülaçar, Burak Kavlak
Ankara Demirspor: Deniz Kök, Samet Erdem Olgaç, Ömer Talha Nergiz (Bertu Alican Özyürek dk. 23), Muhammet Yeşil, Harun Aydın, Mustafa Fettahoğlu (Burak Çolak dk. 71), Muhammed Mustafa Yıldırım (Batuhan Karadaş dk. 87), Kerem Hakan Vapurluoğlu (Salih Doğan dk.23), Ümit Yasin Arslan (Gökhan Köseoğlu dk. 46), Barış Zeren, Ender Gör
Goller: Hasan Bilal (dk. 8, 13) Harun Kavaklıdere (dk. 19) Muhammed Ali Doğan (dk. 27) Sinan Kurumuş (dk. 42), Berke Demircan (dk. 67) (Vanspor FK), Muhammed Mustafa Yıldırım (dk. 56) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Ahmet Eren, Harun Kavaklıdere (Vanspor FK), Muhammet Yeşil (Ankara Demirspor) - VAN
Son Dakika › Spor › Vanspor FK, Ankara Demirspor'u 6-1 mağlup etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?