Vanspor FK, Serik Belediyespor\'u 3-1 mağlup etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Yücel Büyük, Metin Yalçın, Kenan Özcan
Vefa Group Vanspor FK: Nurullah Aslan xxx, Burak Kavlak xx, Furkan Sakı xx, Ahmet Eren xx (Abdulcebrail Akbulut xx dk. 78), Muhammed Gönülaçar xx, Şerif Doğan xx, Emre Oymak xx (Muhammed Ali Doğan x dk. 72), Erdem Seçgin xxx, Harun Kavaklıdere xx (Ahmet Uluk x dk. 86), Bahattin Berke Demircan xx (Metin Cici x dk. 78), Hasan Bilal xxx (Alpay Kocaklı xxx dk.78)
Serik Belediyespor: Burak Çapkınoğlu x, Mümin Talip Pazarlı x, Sinan Kalaycı x, Emrah Tacir x, Hasan Ali Adıgüzel xx (Resül Türkkalesi x dk.74), Sabrican Vural x (Mustafa Ethem Erboğa x dk. 74), Erbay Eker x (Aykut Uluç x dk. 9), Oğuzhan Doğan x, Oğulcan Şahin x (Emre Topal x 74), Ömer Faruk Yılmaz x, Hakan Olkan x
Goller: Hasan Bilal (dk. 36 ), Erdem Seçgin dk. 64), Alpay Koçaklı (dk.88) (Vanspor FK), Emrah Tacir (dk. 7) (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Muhammed Ali Doğan (Vanspor FK), Oğuzhan Doğan, Oğulcan Şahin, Hasan Ali Adıgğüzel (Serik Belediyespor) - VAN
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