Vanspor Transfer Çalışmalarına Devam Ediyor

16.08.2025 15:48
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor, transfer için çalışmalarını sürdürüyor ve altyapıya önem veriyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, teknik heyetin belirlediği 3 bölge için transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Temel, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, İmaj Altyapı Vanspor'u 25 yıl aradan sonra 1. Lig'e çıkardıklarını dile getirdi.

Lige iyi takım kurarak hazırlandıklarını belirten Temel, "Yönetimimle 2 aydır gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 20 takımı değerlendirdiğimiz zaman takımımızın iyi olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonraki hedeflerimiz için de iyi bir ekip kuruyoruz. Alt yapı ekibimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tüm gençlerimizi bir araya getiriyoruz." dedi.

Tesislerin bakım ve onarım çalışmalarının tamamladığını da aktaran Temel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Van Atatürk Şehir Stadyumu'nu 1. Lig seviyesine getirmek için yaklaşık bir aydır çalışmalar devam ediyor. Teknik direktörümüz üç bölgede transferlerin yapılması gerektiğini belirtti. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Transfer ettiğimiz yabancı genç bir stoper pazartesi Van'a gelecek. Bu seneki bütçemiz 400 milyon lira. Yaklaşık 270 milyon lira bir transfer maliyetimiz olmuştur. Bu maliyetin içinde teknik ekip ve geçen sene sözleşmesi devam eden oyuncular da yer alıyor. Yönetim değişikliği ve bazı arkadaşlarımızın bizden ayrılmak istemesinin üzerine ekimde kongre yapmayı planlıyoruz. İş insanlarını yönetimimize katmak istiyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erol Temel, Trendyol, Futbol, Yaşam, Spor, van, Son Dakika

15:26
12:49
