Varşova: İkinci Dünya Savaşı'ndan Ayakta Kalan Bir Başkent - Son Dakika
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Varşova: İkinci Dünya Savaşı'ndan Ayakta Kalan Bir Başkent

Varşova: İkinci Dünya Savaşı\'ndan Ayakta Kalan Bir Başkent

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 öncesindeki son hazırlık maçını oynadığı Varşova, İkinci Dünya Savaşı'nda büyük yıkım yaşamasına rağmen tarihi mirasına uygun yeniden imar edilen yapılarıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Şehirde Stare Miastro Meydanı, Kültür ve Bilim Sarayı, Aziz John Katedrali gibi önemli yerler bulunuyor. Ayrıca PGE Narodowy Stadı, milli maçlara ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

11.06.2024 11:13
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A Milli Futbol Takımının, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesindeki son hazırlık maçını oynadığı Polonya'nın başkenti Varşova, İkinci Dünya Savaşı'nda büyük yıkım yaşamasına karşın ayağa kalkmayı başardı.

Polonya'nın yaklaşık 2 milyonluk nüfusuyla en kalabalık şehri konumundaki Varşova, geniş meydanları ve İkinci Dünya Savaşı'nın ardından tarihi mirasına uygun yeniden imar edilen yapılarıyla turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Şehrin en bilinen yerlerinin başında Stare Miastro yani şehrin eski meydanı geliyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda ağır bombardıman altında kalan ve neredeyse yerle bir olan Stare Miastro Meydanı'nda binalar ve ibadet yerleri, 1980 yılında yeniden aslına uygun inşaa edildi.

237 metrelik Kültür ve Bilim Sarayı

Varşova'nın merkezinde neredeyse şehrin her yerinden rahat görülebilen Kültür ve Bilim Sarayı yer alıyor.

Sovyetler Birliği lideri Stalin döneminde 1952 yılında inşasına başlanan 237 metre yüksekliğindeki Kültür ve Bilim Sarayı, 1955 yılında tamamlandığında dünyanın en uzun 8. yapısı unvanını aldı.

Başkentte görülecek diğer yerler arasında ise Aziz John Katedrali, Lazienki Parkı ve Wilanow Sarayı bulunuyor.

PGE Narodowy Stadı

A Milli Takımın, Polonya ile karşı karşıya geldiği PGE Narodowy Stadı, milli maçlara ev sahipliği yapıyor.

Üstü tamamen kapalı statta futbol maçlarının yanı sıra konserler, gösteriler ve yarışlar da organize ediliyor.

Futbol maçlarında 58 bin 500 kişilik kapasitesi kullanılan stat konserlerde 73 bin kişi ağırlayabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Varşova: İkinci Dünya Savaşı'ndan Ayakta Kalan Bir Başkent - Son Dakika

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