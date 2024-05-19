Varto\'da 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

Spor

Muş'un Varto ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Varto ilçesindeki 19 Mayıs kutlamaları, hükümet konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenklerin bırakılmasıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra futbol sahasında devam eden programa Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, Cumhuriyet Cavcısı Bilge Coşkun, Belediye Başkanı Gıyasettin Aydemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Eyüp Özkök, Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş tarafından günün anlam ve önemini belirtmesinin ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli gösteriler yapıldı. Hafta nedeniyle yapılan yarışmalarda dereceye girenlere hediyelerinin verilmesiyle tören sona erdi.

Yapılan atletizm yarışmasında ise bazı öğrencilerin baygınlık geçirmesi gözden kaçmazken, sağlık ekipleri sahada müdahalede bulundu. - MUŞ