Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından - Son Dakika
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Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından

06.03.2022 20:23

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Altay ile 0-0 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, daha istekli taraf olmalarına rağmen gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Altay ile 0-0 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, daha istekli taraf olmalarına rağmen gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, "Oyuna istekli başladık. Oyun hakimiyeti bizdeydi. Rakip 10 kişi kalınca, ikinci yarı tek kale oynamaya başladık. Oyuncu kalitemiz belli ancak gol yollarında istediğimizi yapamadık. Galip gelmek için her türlü pozisyonu bulduk ama santrfor eksikliğimizden bir türlü golü atamadık. Rakip defansa gömüldü, onları açmak için her türlü pozisyonu denedik ama bir türlü golü atamadık. Karagümrük Futbol Takımı olarak oynamak istedik ama rakip takım defansa gömüldü, yerde yattılar. Futbolu çirkinleştirmeden güzel şekilde oynamak arzusundaydık ama rakip ne hikmetse özellikle 1-2 futbolcusu bağıra çağıra yerlere yattı. Sanki hastaneye gidecek gibi halleri vardı. Bu olmadı." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan oyuncuları Pesic ve Borini'nin durumları hakkında da bilgi veren Atılay Canel, "Pesic'in eksikliğini hissettik. İnşallah Pesic en kısa zamanda döner ama Borini'nin kısa zamanda döneceğini tahmin etmiyoruz. Çünkü omurgasında zedelenme var. Pesic, 1-2 haftaya inşallah aramıza dönecek." şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından
Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından
Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Karagümrük, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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