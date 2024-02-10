VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti

VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor\'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, evinde konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Emre Mor ve Güven Yalçın'ın attığı gollerle galibiyete ulaşan Karagümrük, puanını 27'ye yükseltti.

10.02.2024 18:15
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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Erdem Bayık

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Salih Dursun (Dk. 57 Ceccherini), Biraschi, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 68 Kourbelis), Rohden (Dk. 83 Paoletti), Emre Mor (Dk. 68 Mendes), Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın (Dk. 83 Lasagna)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 72 Çekici), Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, Welinton, Midtsjö, Diaby, Thiam, Umut Nayir (Dk. 20 Kappel)

Goller: Dk. 31 Emre Mor, Dk. 76 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 59 Ceccherini (VavaCars Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

60. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Kappel, ceza yayı üzerine çevirdi. Bu noktada meşin yuvarlakla buluşan Gökcan Kaya'nın gelişine sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

76. dakikada soldan kazanılan korner atışında Eysseric kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda, fark 2'ye çıktı: 2-0.

90+2. dakikada Eysseric'in pasında savunmanın arkasına sarkan Can Keleş, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi. Dönen topu Lasagna tamamladı, savunmaya çarpan top kornere gitti.

Mücadeleyi 2-0 kazanan VavaCars Fatih Karagümrük, puanını 27'ye yükseltti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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