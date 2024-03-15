Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Hüseyin Aylak
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Rohden (Dk. 46 Bertolacci), Kourbelis, Can Keleş (Dk. 58 Teklic), Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 46 Mendes)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao (Dk. 88 Prip), Cicaldau (Dk. 88 Sambou), Moreno (Dk. 70 Ethemi), Cikalleshi (Dk. 70 Oğulcan Ülgün)
Goller: Dk. 43 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 85 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Dk. 61 Kourbelis, Dk. 90+3 Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor maçı 1-1 sona erdi.
61. dakikada Eysseric'in ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta Slowik, topu direk dibinde kurtardı.
74. dakikada Eysseric'in sağ taraftan kullandığı kornerde Bertolacci, arka direkte topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Slowik'te kaldı.
76. dakikada Cicaldau'nun pasında topla buluşan Soner Dikmen, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
85. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Bertolacci'nin ceza sahasına attığı uzun pasta Ahmet Oğuz, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Mendes, altıpas çizgisine doğru hareketlenen Güven Yalçın'a pasını aktardı. Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 1-1.
87. dakikada Nzonzi'nin ara pasında topla buluşan Oğulcan Ülgün, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde yarışırken bir yandan da transfer çalışmalarının hızlı bir şekilde tespit ve mevki olarak devam ettiğini söyledi. Avcı, takımın planlamalarının kulübün bütçesine göre yapılacağını belirtti ve transfer çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Avcı ayrıca, yabancı oyuncu sayısını azaltmak için akademik projelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Gelecek sezonla ilgili transfer yapılması düşünülen isimlerle görüştüğünü belirten Avcı, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ve doğru oyun planıyla oyuncuları ikna edebildiklerini söyledi. Avcı, Fenerbahçe maçının önemine de değinerek taraftarlardan sakin ve sabırlı bir şekilde takıma destek vermelerini istedi.
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