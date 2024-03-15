VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı İspanya'yı saf dışı bırakarak finale yükseldi

FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İspanya'nın Spar Girona takımını mağlup eden Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, finale yükseldi. İstanbul'a dönen takım, yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Başantrenör Aziz Akkaya, takımın gücüne inandığını ve kupayı kazanmak istediklerini belirtti. Yönetim kurulu üyeleri ise kadınların başarısından gurur duyduklarını ifade etti.