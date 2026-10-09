Vedat Kapurtu, Bodrum FK'yı 2-0 yenen Keçiörengücü'nün oyuncularını kutladı - Son Dakika
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Vedat Kapurtu, Bodrum FK'yı 2-0 yenen Keçiörengücü'nün oyuncularını kutladı

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Vedat Kapurtu, Bodrum FK\'yı 2-0 yenen Keçiörengücü\'nün oyuncularını kutladı
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Maç sonrası Yardımcı Antrenör Vedat Kapurtu, 'İstediğimiz skoru aldık. Oyuncularımızı kutluyorum' dedi; iyi savunma yapıp hızlı hücumlarla kazandıklarını belirtti.

Ankara Keçiörengücü Yardımcı Antrenörü Vedat Kapurtu, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "İstediğimiz skoru aldık. Oyuncularımızı kutluyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankara Keçiörengücü Yardımcı Antrenörü Vedat Kapurtu, açıklamalarda bulundu. Kapurtu, "Karşılaşmanın zor olacağını biliyorduk. Gerçekten karşımızda genç ve diri bir takım vardı. Üç haftadır maç oynamayan bir ligimiz var, milli aradan dolayı. İyi hazırlandık, bütün takımlar gibi biz de iyi hazırlandık. Bugün sahada gerçekten istediğimizi oyuncular bize verdiği için çok teşekkür ediyorum. İyi savunma yaptık, çok efor sarf ettik. ya bu hava şartlarında bu saatte maç oynamak gerçekten kolay değil. Maçın genelinde Bodrumspor topa daha çok hakim olsa da kaptığımız toplarla çok iyi hızlı hücumlar gerçekleştirdik ve istediğimiz skoru aldık. Oyuncularımızı kutluyorum, Bodrumspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
TrendyolBodrumAnkaraFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Vedat Kapurtu, Bodrum FK'yı 2-0 yenen Keçiörengücü'nün oyuncularını kutladı - Son Dakika
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