Vedat Muric, Fenerbahçe Taraftarlarıyla Buluştu
Kosovalı golcü Vedat Muric, imza gününde Fenerbahçe taraftarlarıyla bir araya geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Kosovalı golcü Vedat Muric, imza gününde sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerium Maraton Mağazası'nda saat 14.30'da başlayan imza gününe taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Kendisini bekleyenlerle tek tek ilgilenen Muric, mağazadaki özel alanda forma ve lisanslı ürünleri imzaladı.
Kaynak: AA
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