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Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı - Son Dakika

Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı

21.02.2022 12:07
Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Vedat Muriqi, İspanya La Liga ekibi ile anlaştı. Daha önceleri performansı sürekli eleştirilen Muriqi, Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole direkt katkı yaptı.

La Liga'nin 25. haftasında Real Betis, Mallorca'yı 2-1 mağlup etti. Mallorca'nın Real Betis'e 2-1 mağlup olduğu maçta Vedat Muriqi takımının tek golünü kaydetti.

FIRTINA GİBİ ESİYOR

Mallorca formasıyla şu ana kadar 4 resmi maça çıkan Vedat Muriqi, ilk maçına Kral Kupası'nda çıkmıştı. Kral Kupası'nda oynanan maçta beğeni kazanan Muriqi, gol katkısı yapamasa da La Liga'da çıktığı 3 maçta da skora direkt katkı yaptı.

İLK 11'İN DEĞİŞMEZİ OLDU

La Liga'da oynadığı 3 maçta 2 gol ve 1 asist yapan Kosovalı golcü, Mallorca'nın ilk 11'inde kısa sürede vazgeçilmez isimlerden birisi oldu.

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Son Dakika Spor Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı - Son Dakika
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