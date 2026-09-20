Vedat Muriqi'den Eyüpspor'a karşı tarihi performans - Son Dakika
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Vedat Muriqi'den Eyüpspor'a karşı tarihi performans

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Vedat Muriqi\'den Eyüpspor\'a karşı tarihi performans
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Fenerbahçe'de Eyüpspor'a karşı 4 gol atan Vedat Muriqi, kariyerinde ilk kez resmi bir maçta 4 kez fileleri havalandırdı ve sarı-lacivertli formayla ligde bir maçta 4 gol atan son futbolcu oldu.

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısındaki gol sağanağında başrolü oynayan Vedat Muriqi, kariyerinin en unutulmaz ve görkemli performanslarından birine imza attı. Kosovalı golcü, sergilediği oyunla Kadıköy'de adeta tarih yazdı.

55 DAKİKADA 4 GOL

Mücadeleye fırtına gibi başlayan yıldız forvet; 7, 21 ve 47. dakikalarda ağları havalandırarak hat-trick yaptı. Durmaya niyeti olmayan Muriqi, 55. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maça tam 4 gol sığdırmayı başardı.

RESMİ MAÇLARDA KARİYER REKORU

Kosovalı santrfor, Eyüpspor karşısındaki bu performansıyla kariyerinde ilk kez resmi bir karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi. Deneyimli golcü daha önce sadece 1 Haziran 2021 tarihinde Kosova Milli Takımı formasıyla San Marino'ya karşı oynanan hazırlık maçında tek karşılaşmada 4 gol kaydetmişti. Muriqi, resmi bir müsabakadaki son hat-trick'ini ise 17 Ocak 2026'da Mallorca formasıyla La Liga'da Athletic Bilbao'ya karşı gerçekleştirmişti.

FENERBAHÇE'DE 4 GOLLÜLER

Vedat Muriqi, Eyüpspor karşısında attığı 4 golle Fenerbahçe formasıyla ligde bir maçta 4 gol atan son futbolcu oldu.

Sarı-lacivertli forma altında ligde bir maçta 4 gol atan son futbolcular:

2024 - Cengiz Ünder: İstanbulspor

2026 - Vedat Muriqi: Eyüpspor

Vedat MuriqiFenerbahçeEyüpsporFutbolSporSon Dakika

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