Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar çıldıracak

24.12.2025 21:32
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için ilk el sıkıştığı isimlerden biri olarak Joey Veerman gösteriliyordu. Ancak sarı-lacivertliler Hollandalı oyuncudan vazgeçerek rotasını Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka'ya çevirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Hollanda Ligi takımların PSV'nin forması giyen Joey Veerman'la her konuda anlaştığı, 20 milyon euro civarındaki serbest kalma bedelinin ödenerek futbolcunun transfer edileceği belirtiliyordu. Ancak bu transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda Joey Veerman transferinden vazgeçti. Hollanda kulübü de Veerman'ın takımda kalacağını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

VEERMAN YERİNE GORETZKA

Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki transfer hedefi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin bu bölgeye ilk olarak Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka'yı aldığı belirtildi. Kanarya'nın Goretzka transferinde masadaki ciddi adaylardan olduğu, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alman futbolcuyu cüzi bir miktarla renklerine bağlamayı amaçladığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasını 26 maçta giyen 30 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu maçlarda 1 gollük skor katkısı verdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Orulluoğlu Mehmet Orulluoğlu:
    Nerede Galatasaray oyuncuya talip olsa mutlaka, öyle ya da böyle, bir şekilde oyuncuya chobanibahçeliler de talip oluyor. Vazgeçin artık babanızı takip etmeyi, kendiniz olun! 22 13 Yanıtla
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Hah simdi oldu,doğru habercilik bu, önceki haberinizde kulübünde kalmaya karar verdi demiştiniz,tedesco nun raporuda şöyle, Türkiye'de temasli oyun oynanıyor ,onun buna uyum sağlaması zaman alır ikinci yarı bitene kadar randıman alamayiz uygun değil olmuş, düzeltme için teşekkürler... 5 11 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar çıldıracak
