Vestel Cimnastik Kupası'nda İkinci Gün Müsabakaları Tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde erkeklerde barfiks, paralel bar ve atlama, kadınlarda ise denge ve yer aletlerinde eleme müsabakaları yapıldı.

Milli cimnastikçilerden Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde 14.133 puanla üçüncü sırayı alarak finale yükseldi. Mert Efe Kılıçer ise barfiks aletinde 13.866 puanla üçüncü sıradan finale kalmayı başardı.

Vestel Artistik Cimnastik Dünya Kupası bugün yapılacak final müsabakalarıyla devam edecek.