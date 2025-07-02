Premier Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefi olan Arsenal, santrfor transferinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Arsenal, uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü Viktor Gyökeres transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Haberde, İngiliz devinin İsveçli golcü ile sözlü anlaşma aşamasına geldiği belirtildi. Sporting'in golcüsüyle anlaşma sağlanması halinde Arsenal, uzun süredir aradığı golcüyü kadrosuna resmen katacak.
Haberde, Arsenal'in daha önce Benjamin Sesko ile de ilgilendiği ancak görüşmelerin çıkmaza girmesi üzerine transferi iptal ettiği belirtildi.
Sporting forması altında geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan 27 yaşındaki Gyökeres, 54 gol attı ve 13 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi - Son Dakika
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