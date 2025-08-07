Villarreal, Thomas Partey'i Transfer Etti

İspanya ekibi Villarreal, serbest oyuncu statüsündeki Thomas Partey'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Ganalı futbolcuyla bir sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Daha önce Atletico Madrid, Mallorca ve Almeria'da forma giyen Partey, 2020'de imza attığı Arsenal'dan sezon sonunda kontratının bitmesiyle ayrılmıştı.
Partey, Arsenal kariyerinde 167 maça çıkıp 9 gol kaydetti.
