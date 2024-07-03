Vincenzo Montella: "Türk yüreğini sahada gördük"

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, çeyrek finale kaldıkları için çok olduğunu söyleyerek, "Bugün Türk yüreğini sahada gördük" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Leipzig'de karşı karşıya geldiği Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kaleci Mert Günok'un son saniyelerde kurtardığı pozisyon için, "Takım için, ülke için, kaleci adına mutluyum. Bu oluşturduğum grup adına mutluyum. Mert'i de tebrik ediyorum. İşi o zaten gol kurtarmak. Son dakikalarda bu kurtarışı yaptı. Takım ruhu inanılmazdı. Bu takım ruhunu sahaya yansıttıkları için takımı tebrik ediyorum. Tüm ülke için çok mutluyum" diye konuştu.

" Arda Güler, takım için çok çalıştı, daha önce hiç görmediğim kadar çok koştu"

Genç futbolcu Arda Güler'in karşılaşmada harika bir performans sergilediğini ifade eden Montella, "Farklı bir şey yapmak durumunda kaldı. Takım için çok çalıştı, daha önce hiç görmediğim kadar çok koştu. Bundan da gurur duyması gerekir. Takım için oynadı. Takıma fiziksel olarak da yardımcı oldu. Biraz da fiziksel kapasitesini geliştirmesini düşünüyoruz. Kendisini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sahada ciddi bir takım ruhu gösterildi"

Avusturya'yı durdurmak için ek bir savunma oyuncusu kullandıklarını ifade eden 50 yaşındaki teknik direktör, "Bazen 5'li savunma yapıyoruz, orta sahada iki hat arasında geçişken oyuncularımız oluyor. Avusturya'yı durdurmak adına yapılan bir tercihti, topa hakim olmak için. Pas hatlarını kesmek için ek bir savunma oyuncusu kullandık. Bunu yaparak topa hakim olabildik. Takımımla gurur duyuyorum. Sahada ciddi bir takım ruhu gösterildi. Bundan gurur duyuyorum. Bu ruhu sahada görmek istisnai, harika bir şey. Formasyonun, taktiğin ötesinde bunu görmek çok önemli. Çok erken bir gol bulduk. Avusturya bu turnuvada en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımlardan biri ama biz iki gol attık. Bugün Türk yüreğini sahada gördük. Benim de bu ülkeyle ilgili sevdiğim şey zaten bu" açıklamasında bulundu.

"Kimse pes etmedi herkes ekstra oynadı, takım ruhunu ortaya koydu"

Avusturya'ya karşı hazırlık maçında aldıkları sonucun hatırlatılması üzerine İtalyan teknik adam, "O hazırlık maçından dolayı çok eleştirildik. EURO 2024'de yer alan takımlarla bu maçları oynadık. Zor bir karardı ama geçmişte de bunu yapmıştık. Negatif açıdan baktığımızda en dip noktayı Avusturya karşısında gördük, benim kariyerimde önemli bir yer etti. Gerçekten karşısında çıkmak istediğim bir takımdı. Antrenörlük kariyerimde kara leke olarak tarihe geçmişti o maç. Biz de futbolcular gibiyiz. Rekabetçi yanımız var, ben de o rekabetçi iç güdüye sahibim. Tabii bir hazırlık maçıydı ama uluslararası seviyeye çıktığınızda sadece hazırlık maçı deyip geçemiyorsunuz. Galibiyet için çok mutluyum. Taktiğin ötesine oyun planının ötesine geçtik. Kimse pes etmedi herkes ekstra oynadı, takım ruhunu ortaya koydu. Teknik direktör olarak sizin için öyle maçlar vardır, bu tür maçları kazanmak önemli değere sahipti. Takım bir ruh ortaya koyarsa inanç sergilerse tüm akşam bu devam edebilir, ben de bundan gurur duyuyorum. Başarılı olmaktan dolayı mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim ve Şenol Güneş'in ardından Türk futbol tarihine adını yazdırdığının sorulması üzerine Vincenzo Montella, "Çok düşünmedim bu konuyu. Eğer bu iki efsane isimle kıyaslanıyorsam yıllarca Türk futbol tarihi yazmış, ben bundan ancak mutlu olurum. Bu iki isim futbolun iki temel taşı. Fatih'i yakından tanıyorum, birbirimizi sayar ve severiz. Birkaç ay önce bir araya gelme fırsatımız oldu. Bana büyük ilgisi odu. Adanalı bu nedenle kendisine daha da yakınım. Fiorentina'da ve Milan'da hocalık yaptım, o da iki takımda çalıştı, Adanalı, Adana'da çalıştım. Türk futbol tarihi adına tarih yazmış biri, bu nedenle gurur duyuyorum" dedi.

"Taraftarların desteğini her zaman hissediyoruz"

Taraftarlardan övgü dolu sözlerle bahseden Montella, sözlerine şöyle devam etti:

"Evet gerçekten taraftar ciddi olarak bizimle beraber, tutkulu, büyük sevgi gösteriyor. Burada Almanya'da bulunan Türk taraftarlara ve dünyadaki her Türkleri mutlu ettiysek bundan mutluluk duyuyorum. Bu desteği her zaman hissediyoruz ancak bu hayalleri ilk günden itibaren sıkı çalışırsanız gerçekleştirebilirsiniz. İlk günden itibaren bunu yapıyoruz. Bugün kutlamamızı yapacağız ama yarıdan itibaren çalışmaya döneceğiz çünkü Hollanda maçı yaklaşıyor."

"Bizim bu ruhu, beraberliği, inancımızı sürdürmenin yollarını ayırmamız lazım"

Çeyrek finalde karşılaşacak Hollanda maçı hakkında da konuşan Vincenzo Montella, "Onu bilmiyordum, Hollanda'yı geçmişte yendiğimiz biliyordum ama her maç farklıdır. Bizim bu ruhu, beraberliği, inancımızı sürdürmenin yollarını ayırmamız lazım ama ayağımız sağlam basacak. Bu akşamki duyguları hissetmemize imkan veren nedir? Kimse size bu fırsatları altın tepside sunmaz. Adım adım siz başarırsınız. Bu birlikteliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Bu inancımız, kararlığımı devam ettirerek adım adım ilerlememiz gereken bir turnuva olduğunu hepimiz biliyoruz" şeklinde konuştu.

Avusturya karşısında yapmaları gereken gibi oynadıklarını söyleyen Montella, "Formasyonu gerektiği şekilde kurduk. Formasyona çok fazla inanmıyorum ama bir maç planı ve strateji seçmek biraz daha ön plana çıkar. Benim bunu yapmamın tek yolu oyuncuları her gün antrenmanda fiziksel ve mental olarak görmem, bundan hareketle maç planını seçiyorsunuz. Rakip de bir faktör. Taktiğe inanıyorum, maçtan maça, rakibe göre taktiği uygulamaya çalışıyoruz" diye konuştu. - LEİPZİG