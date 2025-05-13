Vinicius Junior\'ın satın aldığı takım şaşırttı

Real Madrid forması giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Vinicius Junior, futbola dair sürpriz bir hamle de bulundu.

ATHLETIC CLUB'I SATIN ALDI

Foot Mercato'ta yer alan habere göre; 24 yaşındaki yıldız oyuncu, Brezilya Serie B ekibi Athletic Club'u satın aldı. Vinicius'un futbola dair yatırımlarını burada sürdüreceği ve ileride başka yatırımlarının da olabileceği belirtildi. Yıldız ismin satın aldığı Athletic Club, Brezilya Serie B'de 15. sırada yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 50 maçta süre bulan Vinicius, 20 gol atarken ve 16 golün asistini yaptı. Brezilyalı yıldızın piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösteriliyor.