Real Madrid forması giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Vinicius Junior, futbola dair sürpriz bir hamle de bulundu.
Foot Mercato'ta yer alan habere göre; 24 yaşındaki yıldız oyuncu, Brezilya Serie B ekibi Athletic Club'u satın aldı. Vinicius'un futbola dair yatırımlarını burada sürdüreceği ve ileride başka yatırımlarının da olabileceği belirtildi. Yıldız ismin satın aldığı Athletic Club, Brezilya Serie B'de 15. sırada yer alıyor.
Real Madrid'de bu sezon 50 maçta süre bulan Vinicius, 20 gol atarken ve 16 golün asistini yaptı. Brezilyalı yıldızın piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı - Son Dakika
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