Barış Alper\'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama

Milli maç sırasında kameralara yansıyan görüntüsüyle sosyal medyada viral olan genç bir kız, hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi.

"SANİYELİK GÖRÜNTÜYE ANLAM YÜKLEMEYİN"

Görüntülerde Barış Alper'e hayranlıkla baktığı yönünde yapılan paylaşımlar sonrası açıklama yapan genç kız, durumun yanlış yansıtıldığını ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saniyelik bir anın ekran görüntüsünü alıp bu şekilde anlam yükleyip paylaşmanız ne kadar doğru acaba?" sözlerini kullandı.

"SADECE MAÇI İZLİYORDUM"

Genç kız, söz konusu anın tamamen doğal olduğunu belirterek, "Orada herkes gibi ben de maçı izliyordum. Top onlardaydı, taç kullanılacaktı, ben de o yöne baktım. Lütfen yanlış anlamlar yüklemeyin, paylaşımınız çok rahatsız edici" ifadelerine yer verdi. Kısa sürede yayılan görüntüler ve ardından gelen açıklama sosyal medyada geniş yankı buldu.