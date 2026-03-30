Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama
Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama

30.03.2026 11:54
Milli maçta kameralara yansıyan ve Barış Alper’e hayranlıkla baktığı iddialarıyla gündem olan genç kız, günler sonra yaptığı açıklamada görüntünün yanlış yorumlandığını belirterek “Saniyelik bir an üzerinden anlam yüklenmesi çok rahatsız edici” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Milli maç sırasında kameralara yansıyan görüntüsüyle sosyal medyada viral olan genç bir kız, hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Viral olan genç kızdan 'Hayran bakış' yorumlarına sert tepki

"SANİYELİK GÖRÜNTÜYE ANLAM YÜKLEMEYİN"

Görüntülerde Barış Alper'e hayranlıkla baktığı yönünde yapılan paylaşımlar sonrası açıklama yapan genç kız, durumun yanlış yansıtıldığını ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saniyelik bir anın ekran görüntüsünü alıp bu şekilde anlam yükleyip paylaşmanız ne kadar doğru acaba?" sözlerini kullandı.

"SADECE MAÇI İZLİYORDUM"

Genç kız, söz konusu anın tamamen doğal olduğunu belirterek, "Orada herkes gibi ben de maçı izliyordum. Top onlardaydı, taç kullanılacaktı, ben de o yöne baktım. Lütfen yanlış anlamlar yüklemeyin, paylaşımınız çok rahatsız edici" ifadelerine yer verdi. Kısa sürede yayılan görüntüler ve ardından gelen açıklama sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    yok yok kabul etmem illaki ona hayranlık duyacak ona aşık olacak haberlere malzeme olacaksın başka türlüsü kabul edilemez 42 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    maç seyrederken kız uzaya bakıcak değil ya 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
