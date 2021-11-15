Üye Girişi
Viranşehir Belediyespor lideri devirdi - Son Dakika

Viranşehir Belediyespor lideri devirdi

15.11.2021 12:29
Viranşehir Belediyespor lideri devirdi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 1. Grupta zirve mücadelesi veren Viranşehir Belediyespor, lider Arguvan Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 1. Grupta zirve mücadelesi veren Viranşehir Belediyespor, lider Arguvan Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Viranşehir Belediyespor, ligin 3'üncü haftasında lider Arguvan Belediyespor ile Viranşehir Yeni İlçe Stadında karşılaştı. Maça hızlı başlayan Viranşehir Belediyespor, karşılaşmanın 18. dakikasında İbrahim Talay'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra konuk ekip Arguvan Belediyespor Arif Bostancı ile eşitliği sağladı. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 bitti. İkinci yarıya mutlak galibiyet parolası ile çıkan ev sahibi ekip, maçın 55. dakikasında İbrahim Talay'ın ayağında bulduğu golle 2-1 öne geçti.

Zevkli ve çekişmeli geçen maçta başka gol olmayınca müsabaka ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın ardından Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci beraberinde AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ile birlikte soyuna odasına gidip, teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Soyunma odasında 'Büyük Başkan' tezahüratları ile karşılanan Başkan Ekinci, futbolcuların galibiyet sevincine ortak oldu. Bundan sonraki maçlarda takıma başarılar dileyen Başkan Ekinci, alınan galibiyetten dolayı futbolculara bir prim sözü verdi.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, alınan galibiyetten dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, hedeflerinin 3.Lig olduğunu kaydetti. Başkan Ekinci, takıma 3. lig yolunda desteklerinin artarak devam edeceğinin altını çizdi. Galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ise alınan galibiyetten ötürü duyduğu sevinci dile getirdi.

Kulüp Başkanı Nurettiin Karakış da kendilerini zorlu maçta yalnız bırakmayan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ve tüm taraftarlara teşekkür ederek, galibiyeti Başkan Ekinci ve tüm taraftarlara armağan etti.

Maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Viranşehir Belediyespor Teknik Direktörü Serhat Gümüştaş, maçın zorlu geçeceğini bildiklerini ve ona göre maça hazırlandıklarını belirterek, oynanan oyundan değil ama alınan galibiyetten dolayı sevinçli olduğunu söyledi. Gümüştaş, takımının 1-2 hafta sonra istenilen seviyeye geleceğini kaydetti.

Geçmiş dönemlerde 1'inci 2'nci ve 3'üncü ligde top koşturan Viranşehir Belediyesporlu Şamil Ünal ise, galibiyetten dolayı takımı arkadaşlarını tebrik ederek, hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi.

Karşılaşmayı, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Zekerya Baran, Şanlıurfa ASKF Başkanı Adnan Yükselir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, belediye meclis üyeleri, Kamu kurum ve daire müdürleri ve çok sayıda taraftar izledi.

İki maçta 6 puan toplayarak ligde 3'üncü sıradaki yerini koruyan Viranşehir Belediyespor, sezonun 4'üncü maçında ligin son sıralarında bulunan Darendespor'a konuk olacak. - ŞANLIURFA

Viranşehir Belediyespor lideri devirdi
Viranşehir Belediyespor lideri devirdi
Viranşehir Belediyespor lideri devirdi
Viranşehir Belediyespor lideri devirdi

Viranşehir, Hisarcık, Arguvan, Ekinci, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Viranşehir Belediyespor lideri devirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı 12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı 12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı 12:13 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı
4 kulaklı doğan yavru kedi sosyal medyada gündem oldu 12:00 4 kulaklı doğan yavru kedi sosyal medyada gündem oldu Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum 11:48 Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi 11:03 Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi
11:01 "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı 10:57 Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

Son Dakika Haberleri
12:44 Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası
12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı
12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı
12:14 Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı
12:12 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı
12:08 Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız
11:59 4 kulaklı doğan yavru kedi sosyal medyada gündem oldu
11:54 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi
11:48 Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum
11:45 Yörük kız Müslüme'nin kaçırılma ihtimali araştırılıyor
Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası         
12:45
Yanlış otobüse binen kadın çılgına döndü! Şoföre sıraladığı küfürler ağızları açık bıraktı Yanlış otobüse binen kadın çılgına döndü! Şoföre sıraladığı küfürler ağızları açık bıraktı         
12:20
Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı         
12:14
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız         
12:09
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak         
11:26
İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu         
11:02
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
10:11
Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı         
10:07
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü         
08:04
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 12:58:19. #1.12#
SON DAKİKA: Viranşehir Belediyespor lideri devirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement