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Vitor Pereira, derbide sistemini değiştirdi: Bunu oynayabilecek kapasitemiz var - Son Dakika

Vitor Pereira, derbide sistemini değiştirdi: Bunu oynayabilecek kapasitemiz var

21.11.2021 18:48
Vitor Pereira, derbide sistemini değiştirdi: Bunu oynayabilecek kapasitemiz var

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşıyor. Derbiye farklı bir formasyonla çıkan Vitor Pereira, dev maç öncesi yaptığı açıklamada "Biz 1'den fazla sistemde oynayabiliyor olmalıyız. Ben çözüm için buradayım. Oyunculara yardım etmek için bazen değişiklik yapmak gerekir. 4'lü oynayabilecek kapasitemiz var. Bu maç için en iyi karar buydu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya geliyor. Sezon başından bu yana 3'lü savunma kurgusuyla oynayan sarı-lacivertliler, derbiye 4'lü düzende çıkacak. Zorlu maç öncesinde teknik direktör Vitor Pereira bu tercihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle:

"DUYGU YOĞUNLUĞUNU DENGELEMELİYİZ"

"Derbiler her zaman çok önemlidir. 3 puandan daha fazlasıdır. Bizzat rakibinizi yeniyorsunuz. Böyle maçlarda karakter, takım ruhu, özgüven gerekir. Büyük oyuncular böyle maçları severler. Muhakkak duygu yoğunluğu olacaktır ama zeki olmalıyız. Duygu yoğunluğunu dengelemeliyiz. Kafamızda beraberlik yok. Kazanmak için geldik!

"TOPU KAYBEDİNCE AGRESİF BİR PRES YAPMAK İSTİYORUZ"

Biz 1'den fazla sistemde oynayabiliyor olmalıyız. Ben çözüm için buradayım. Oyunculara yardım etmek için bazen değişiklik yapmak gerekir. 4'lü oynayabilecek kapasitemiz var. Bu maç için en iyi karar buydu. Bu sistemde 1 stoper dışarıda kalmalıydı. Szalai'ı dışarıda bırakmak zorunda kaldık. Szalai de çok iyi, kulübe bağlılığı çok yüksek. Takımda birlik havası var. Herkes destekliyor. Ofansif oynamak istiyoruz. Topu kaybedince agresif bir pres yapmak istiyoruz."

Vitor Pereira, derbide sistemini değiştirdi: Bunu oynayabilecek kapasitemiz var

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira, derbide sistemini değiştirdi: Bunu oynayabilecek kapasitemiz var - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vitor Pereira, derbide sistemini değiştirdi: Bunu oynayabilecek kapasitemiz var - Son Dakika
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