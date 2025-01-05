Vitor Pereira, Galatasaray\'ın yıldızına göz dikti

Spor

En çok coğrafi işaretli ürünü olan kent belli oldu

Türkiye bir rekora daha imza attı

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton'a imza atan ve harika bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira da ocak ayının başlamasıyla birlikte gözünü Türkiye'ye dikti ve Galatasaray'ın yıldızına talip oldu.

ZIYECH İLE GÖRÜŞME HALİNDE

Transfer piyasası gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da adeta alev aldı. Portekizli teknik adamın çalıştırdığı Wolverhampton, sarı-kırmızılıların takımdan göndermek istediği Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Trabzonspor ve Kayserispor karşılaşmalarının ardından Göztepe maçında da kadroya alınmayan Faslı futbolcunun menajerinin, dün İngiliz kulübü ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Öte yandan Süper Lig'e verilen arada kendisine kulüp arayan Ziyech, Göztepe mücadelesi öncesinde antrenmanlara da çıkmadı.

ZIYECH'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Hakim Ziyech, 320 dakika sahada kaldığı süre boyunca 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.