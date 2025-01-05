Vitor Pereira, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti - Son Dakika
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Vitor Pereira, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti

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Vitor Pereira çalıştırdığı İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Hakim Ziyech'e talip oldu. İngiliz kulübünün transferi bitirmek için Faslı yıldızın menajeriyle temas halinde olduğu öne sürüldü.

05.01.2025 14:19
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İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton'a imza atan ve harika bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira da ocak ayının başlamasıyla birlikte gözünü Türkiye'ye dikti ve Galatasaray'ın yıldızına talip oldu.

ZIYECH İLE GÖRÜŞME HALİNDE

Transfer piyasası gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da adeta alev aldı. Portekizli teknik adamın çalıştırdığı Wolverhampton, sarı-kırmızılıların takımdan göndermek istediği Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor.

Vitor Pereira, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Trabzonspor ve Kayserispor karşılaşmalarının ardından Göztepe maçında da kadroya alınmayan Faslı futbolcunun menajerinin, dün İngiliz kulübü ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Öte yandan Süper Lig'e verilen arada kendisine kulüp arayan Ziyech, Göztepe mücadelesi öncesinde antrenmanlara da çıkmadı.

ZIYECH'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Hakim Ziyech, 320 dakika sahada kaldığı süre boyunca 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Vitor Pereira, Galatasaray\'ın yıldızına göz dikti

Wolverhampton Wanderers, Hakim Ziyech, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Tarık Yüce:
    hem fbli hem gsli erkek haberleri feroşun ağzına almayı en sevdikleri 22 0 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferAT erkek sever, çelik ferATı skr, döner döner herkes skr 14 0 Yanıtla
  • Sergen:
    napalım ferat hanım da erkolarına gtüdikmiş öyle diyor herkes haber olmuyor ama :D 11 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    alın alın zaten yatıyor oe anca başka nisey bilmiyor kronik sakat 3 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    hadi insallah 2 0 Yanıtla
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