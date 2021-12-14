Vitor Pereira'nın yeni takımı bile belli oldu

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Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde yıkımı yaşadı. Sarı-lacivertliler Süper Lig'de 16. haftanın sonunda 5. sırada yer alırken lider Trabzonspor'la arasında 12 puan fark var. Tüm bu gelişmelerin ışığında eleştiri oklarının hedefi olan Pereira'nın takımdaki geleceği tartışma konusu oldu.

VITOR PEREIRA, BREZİLYA'YA GİDİYOR

Fox Sports'un haberine göre,Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Portekizli teknik adamın ilerleyen günlerde Brezilya'ya gideceği ve Flamengo ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Son olarak geçen yıl Brezilya'da şampiyonluk yaşayan Flamengo'nun kadrosunda; David Luiz, Filipe Luis, Maurucio Isla ve Gabriel Barbosa gibi yıldız isimler bulunuyor.