Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup ekiplerinden Bozüyük Vitraspor Kulübü yönetimi Teknik Direktör Yılmaz Ayten ile yollarını ayırdı.
Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Bozüyük Vitraspor Kulüp yönetimi sosyal medya hesaplarından Teknik Direktör Yılmaz Ayten ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Yapılan duyuruda;" Teknik Direktör Yılmaz Ayten ile karşılıklı görüşmeler sonucu yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - BİLECİK
Son Dakika › Spor › Vitraspor Yılmaz Ayten ile ayrıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?