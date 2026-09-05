Vlahovic derbide de gol attı, Beşiktaş Fenerbahçe'yi 2-1 yendi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sırp golcü Dusan Vlahovic, ilk derbi golünü kaydederek ligde iki hafta üst üste gol sevinci yaşadı ve sezon toplamını 4 gole çıkardı.
Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Fenerbahçe karşısında kaydettiği golle 11'de başladığı ikinci lig maçında da gol sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golcüsü Dusan Vlahovic, ilk derbi golünü kaydederek ligde iki hafta üst üste gol sevinci yaşadı.
Geçtiğimiz hafta iç sahada oynadıkları Çorum FK müsabakasında hat-trick yaparak maça damga vuran Dusan, bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.
Mücadeleye 11'de başlayan Sırp forvet, 85. dakikada yerini Hyeon-gyu Oh'a bıraktı.
Kaynak: İHA
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