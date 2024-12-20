Vodafone'dan 5.5G Şahin Gözü Teknolojisi - Son Dakika
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Spor

Vodafone'dan 5.5G Şahin Gözü Teknolojisi

Vodafone, 5.5G destekli Şahin Gözü teknolojisini voleybol liginde tanıttı. Tüm maçlarda kullanılacak.

20.12.2024 23:20
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- Vodafone 5.5G Şahin Gözü teknolojisi tanıtıldı

İSTANBUL - Vodafone Sultanlar Ligi'nde yer alan 5.5G Şahin Gözü teknolojisinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde yer alan 5.5G Şahin Gözü teknolojisininin tanıtım toplantısı, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ile TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren'in katılımıyla Volley Hotel'de düzenlendi.

Voleybola değer katmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Meltem Bakiler Şahin, "Geçen yıl Türkiye'de en üst klasmanı olan kadın voleybol ligine sponsor olmuş aynı zamanda Türkiye Voleybol Milli Takımımızın da ana sponsoru olmuştuk. Bununla beraber çok güzel bir sezonu hep birlikte izledik. Aynı zamanda sezon içinde çok farklı alanlarda markamızla beraber değer katmak için uğraştık. Voleybol alanında daha teknolojik olarak farklı yapabileceğimiz neler olabilir diye çalışmalarımızı devam ettirmiştik. Hem voleybola katkı sağlamak aynı zamanda Vodafone için önemli olan cinsiyet eşitliğinin altını çizmek. Türkiye'de şirket olarak çalışmalarımızda önemli bir odağımız kadınların güçlenmesine destek olmak. Kadınların eşit şekilde yer almasını istiyoruz. Voleybol Federasyonu ile yaptığımız iş birliğinde de kadın odağımız tam olarak bu nedenle. Spor alanında kadınlarımızın başarısı bugüne kadar hepimizin severek gözlemlediği ve gurur duyduğumuz alanlardı. Vodafone olarak kadınların yanında duruyoruz. Kadınlarımızın bu alandaki başarısı hepimize ilham veriyor. Spora sürekli olarak destek veren markalardan biri olarak teknolojik olarak neler yapılıyor, bunu araştırdık. Şahin Gözü'nü play-offlara entegre ettik. Play-offlarda Şahin Gözü ile beraber ölçümleyerek hem voleybolculara hem takımlara hem de izleyicilere farklı bir deneyim yaşattık. Biz bunu tüm ligde yayınlansın diye hayal kurduk. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda artık tüm maçlarda kullanılacak Şahin Göz teknolojisini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu teknoloji 5.5G destekli olacak. Türkiye'deki her takımın oyuncularının verisi, smaç hızı, ralli süresi, buradaki farklı verilerle desteklenip, ölçümlenen şeylerin iyileştirilmesi sağlanacak" diye konuştu.

"Avrupa'da ilk defa voleybol liginde Şahin Gözü tüm takımlara açık bir şekilde kullanılacak"

5.5G teknoloji destekli Şahin Gözü'nün artık ligdeki tüm maçlarda olacağını açıklayan Meltem Bakiler Şahin, "Buradaki 5.5G, eş zamanlı bir teknoloji, olduğu anda bunu ölçümleyebilen bir teknoloji. Buradaki hızla hakemlerin karar verme sürecine destek olmak hem de oyuncuların daha sonraki verilerinde, o anlık maç keyfinin artmasında seyircilere destek olmak amaçlı yaptığımız bir şey. Avrupa'da ilk defa voleybol liginde Şahin Gözü demokratikleşerek tüm takımlara açık bir şekilde uzun bir süre kullanılacak. Bu da Vodafone olarak gerçekleştirilen bir ilk olacak. Sezonun tamamında ilk defa uygulanan bir teknoloji. Bu doğrultuda altyapıda yenilik yapmamız gerekti. 5.5G teknolojisi anlık olarak verileri ölçümleyecek. Bu teknoloji için toplamda 9 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirildik. Bu yatırımın Voleybol Federasyonu'na, voleybola katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ligde demokratikleşme hareketi olarak da görüyoruz. Artık tüm maçlarda olacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'na teşekkür ederim. Ligde mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Bu teknolojinin ilk kez play-offta kullanıldığını hatırlatan Sezgin Eren ise, "İzleyenler tarafından beğenildi. Play-off döneminde bu teknoloji kapsamı daha da genişleyecek. Bu yatırımlar, dünya çapında, lig ve federasyon olarak takdir ediliyor, örnek gösteriliyoruz. Vodafone'a çok teşekkür ediyoruz. Voleybolu çok seviyorlar ve destekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gösteri maçı yapıldı.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Vodafone, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vodafone'dan 5.5G Şahin Gözü Teknolojisi - Son Dakika

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