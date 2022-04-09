Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

09.04.2022 22:09
Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Polonya'da gerçekleştirilen CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeye 3-0 mağlup oldu.

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Polonya'da gerçekleştirilen CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeye 3-0 mağlup oldu.

Milli takım, Torun Arena'da oynanan maçta rakibine 22-25, 23-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 yenildi.

Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından puan cetvelinde 3. sırada yer alarak İtalya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılma hakkını yitirdi.

Grupta Polonya birinci, İspanya ise ikinci sırada yer aldı.

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voleybol, Polonya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika


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