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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

08.11.2021 17:41
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Mehmet TopalGalatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Cansın Hacıbekiroğlu, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Cansın Hacıbekiroğlu, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)

Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigras ( Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)

Setler: 19-25, 15-25, 17-25

Süre: 83 dakika (29, 26, 28)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Hakkı Çapkınoğlu, Efeler Ligi, Halkbank, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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