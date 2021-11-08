Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis ve pusu duyurusu: Yüzde 25 oranında azaltma yapılacak

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan "Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu?" sorusuna cevap

Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil

Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı