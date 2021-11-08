Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Cansın Hacıbekiroğlu, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)
Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigras ( Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)
Setler: 19-25, 15-25, 17-25
Süre: 83 dakika (29, 26, 28)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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