Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

26.03.2022 18:40
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülGalatasaray HDI Sigorta: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, (Beytullah Hatipoğlu, Oğuzhan Çakır, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Metin, Buculjevic, Hamacher, Emre Tayaz,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, (Beytullah Hatipoğlu, Oğuzhan Çakır, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)

Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Metin, Buculjevic, Hamacher, Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı ( Hüseyin Şahin, Khani, Halil Dolaşık, Mehmet Özbek, Enes Atlı)

Setler: 23-25, 25-14, 25-17, 23-25, 15-11

Süre: 130 dakika (26, 28, 26, 31, 19)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı 3-2 yendi.

YORUMLAR
500
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Hakkı Çapkınoğlu, Burhan Felek, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


Son Dakika
18:24 Burak Yılmaz penaltıyı neden kaçırdı? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
18:09 Hamilelik videolarından kazandığı para dudak uçuklattı! Gelen eleştirilere bakın nasıl yanıt verdi
17:48 ÇBK Mersin tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı! Takım koçunun gözyaşları sosyal medyada gündem oldu
17:21 Mahalle sakinleri her yerde otomobillerini çizen kişiyi arıyordu! Gerçek güvenlik kamerası görüntüleriyle anlaşıldı
17:17 Anneye tepki yağıyor! 7 yaşındaki oğlunun harçlığından fatura parası kesti
17:03 Önder Karaveli'nin Beşiktaş idmanındaki görüntüsü dikkat çekti! Tel örgülerin arkasından böyle izledi
16:59 İstanbul Boğazı'ndaki mayın alarmı sonrası Karadeniz'de balık avlamak yasaklandı
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 18:46:38. #1.12#
SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement