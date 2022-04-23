Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 5-8'incilik etabı - Son Dakika

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Yasin Okumuş, Caner Çildir
Galatasaray HDI Sigorta: Sedlacek, Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres (Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Uğur Eren, Krauchak, Gökhan Gökgöz ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Uğur Güneş, Berkun Üstündağ, Burhan Zorluer)
Setler: 25-21, 25-19, 25-21
Süre: 76 dakika (26, 25, 25)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 5-8'incilik etabı üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi ve seriyi 2-1 kazandı.
Galatasaray HDI Sigorta ligde 5'incilik, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 7'ncilik için mücadele verecek.
Kaynak: AA
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