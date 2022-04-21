Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

21.04.2022 22:19
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

Salon: TVF BaşkentHakemler: Yavuz Akdemir, Koray YılmazgilZiraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakran (Hasan...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, Koray Yılmazgil

Ziraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakran (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Taha Erden, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz)

Setler: 25-20, 25-22, 25-16

Süre: 96 dakika (29, 36, 31)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı ikinci maçında konuk ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenen Ziraat Bankkart, finale yükseldi.

Başkent ekibi, sarı-lacivertli rakibi İstanbul'da oynanan ilk maçta da 3-0 mağlup etmişti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Halkbank ile Arkas Spor arasında oynanan ve 1-1 eşitlik bulunan diğer yarı final eşleşmesinin 24 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak son maçının kazananı ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

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Halil İbrahim Yücel, Efeler Ligi, Play Off, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı - Son Dakika
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