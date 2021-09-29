Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, İlknur Çakar
Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Crncevic, Merve Tanıl, Hande Naz Şimşek, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Aybüke Tuna Çetinay, Ada Germen, Lila Şengün)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Asuman Kılıç, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Nicoletti, Ezgi Bektaş (Melis Yılmaz, Güldeniz Önal, Pelin Özkılıçcı, Merve Nur Öztürk, Berra Eren)
Setler: 15-25, 27-25, 13-25, 14-25
Süre: 107 dakika (26, 33, 24, 24)
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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