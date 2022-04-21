Voleybol: CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

Voleybolda 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu ilk maçında Danimarka'yı 3-0 yendi.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milli takım, Vlade Divac Spor Salonu'nda oynanan ve 63 dakika süren karşılaşmada Danimarka'ya 25-16, 25-215, 25-19'luk setlerle 3-0 üstünlük kurdu.

Milli takım, B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması halinde 9-17 Temmuz tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.