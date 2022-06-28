U18 Erkek Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı - Son Dakika
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U18 Erkek Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı

28.06.2022 19:59
U18 Erkek Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı

U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Romanya'yı 3-1 mağlup etti.

U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Romanya'yı 3-1 mağlup etti.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U18 Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Romanya'yı 27-25, 25-20, 19-25 ve 25-12'lik setlerle 3-1 mağlup eden U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, turnuvaya galibiyetle başladı.

Ay-yıldızlılar, Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 16.00'da Bosna Hersek ile karşılaşacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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