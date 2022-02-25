Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
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Voleybol: Haftanın programı

25.02.2022 10:11
Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 21. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 21. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Sultanlar Ligi

27 Şubat Pazar:

14.00 Mert Grup Sigorta- Yeşilyurt (Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta- Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan)

16.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (Bahçeköy Orman Fakültesi)

16.30 PTT-Karayolları (Başkent)

19.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)

28 Şubat Pazartesi:

15.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Efeler Ligi

Bugün:

16.00 Spor Toto- Sorgun Belediyespor (TVF Başkent)

Yarın:

15.00 Ziraat Bankkart- Halkbank (TVF Başkent)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bingöl Solhanspor- Tokat Belediyesi Plevne (Karşıyaka)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

27 Şubat Pazar:

16.00 Yeni Kızıltepespor- Arkas Spor (Atatürk)

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Altekma-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Atatürk Sigorta Shop)

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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta başlıyor AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta başlıyor

Burhan Felek, Efeler Ligi, Sigorta, Vestel, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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