Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 21. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Sultanlar Ligi
27 Şubat Pazar:
14.00 Mert Grup Sigorta- Yeşilyurt (Başkent)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta- Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan)
16.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (Bahçeköy Orman Fakültesi)
16.30 PTT-Karayolları (Başkent)
19.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)
28 Şubat Pazartesi:
15.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
Efeler Ligi
Bugün:
16.00 Spor Toto- Sorgun Belediyespor (TVF Başkent)
Yarın:
15.00 Ziraat Bankkart- Halkbank (TVF Başkent)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
16.00 Bingöl Solhanspor- Tokat Belediyesi Plevne (Karşıyaka)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
27 Şubat Pazar:
16.00 Yeni Kızıltepespor- Arkas Spor (Atatürk)
28 Şubat Pazartesi:
20.00 Altekma-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Atatürk Sigorta Shop)
Kaynak: AA
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