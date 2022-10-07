Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
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Voleybol: Haftanın programı

07.10.2022 09:06
Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Cizre Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)

14.00 Ziraat Bankkart-TÜRŞAD (Başkent)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta (Hatay Merkez)

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Develi Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ- Arkas Spor (Cengiz Göllü)

16.00 Altekma- Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk)

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Halkbank-Spor Toto (Başkent)

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
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