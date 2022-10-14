Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
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Voleybol: Haftanın programı

14.10.2022 09:32
Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Bugün:

14.00 Arkas Spor- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Atatürk)

Yarın:

14.30 Galatasaray HDI Sigorta- Halkbank (Burhan Felek Vestel)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Ali Yücel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü)

16 Ekim Pazar:

14.00 TÜRŞAD- Fenerbahçe HDI Sigorta (Adilcevaz)

15.30 Spor Toto-Ziraat Bankkart (Başkent)

16.00 Develi Belediyespor-Cizre Belediyespor (Develi Murat Kocatürk)

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
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