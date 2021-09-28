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Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

28.09.2021 20:14
Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley, System.String[]

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Serap KukaYeşilyurt: Burcu Yönder, Ezgi Taşdemir, Elisa Tuana Köse, Nilsu Şen, Bilge Paşa, Ceren Yılmaz (Pınar Atasever, Duru Aksu, Nislişah Akar, Nazlı Eda Kafkas)PTT: Rousseaux, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Çağla Erdem, Ceren Nur Domaç, Sıla...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Yeşilyurt: Burcu Yönder, Ezgi Taşdemir, Elisa Tuana Köse, Nilsu Şen, Bilge Paşa, Ceren Yılmaz (Pınar Atasever, Duru Aksu, Nislişah Akar, Nazlı Eda Kafkas)

PTT: Rousseaux, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Çağla Erdem, Ceren Nur Domaç, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Buse Kaygısız, İlayda Uçak, Ece Morova, Semra Özer, Dilşad Kavas Nur, Campos, Dimitrova)

Setler: 21-25, 11-25, 23-25

Süre: 80 dakika (27, 23, 30)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu ilk gün maçında PTT, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Yeşilyurt, Sigorta, PTT, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika Spor


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