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Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası - Son Dakika

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası

08.12.2021 23:13
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: La LagunaHakemler: Anna Niedbal (Polonya), Ellen Mari Burheim (Norveç)CV Tenerife: Jeanpierre, Jordan, Aranda, Arredondo, Wagner, Nsungimina (Llabres, Perez, Martinez, Prol)Nilüfer Belediyespor: Çağla Akın, Hümay Topaloğlu, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Aslı Tecimer, Maglio (Buse Kayacan,...

Salon: La Laguna

Hakemler: Anna Niedbal (Polonya), Ellen Mari Burheim (Norveç)

CV Tenerife: Jeanpierre, Jordan, Aranda, Arredondo, Wagner, Nsungimina (Llabres, Perez, Martinez, Prol)

Nilüfer Belediyespor: Çağla Akın, Hümay Topaloğlu, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Aslı Tecimer, Maglio (Buse Kayacan, Sude Naz Uzun, Hilal Kocakara, Cansu Bir, Bytsenko)

Setler: 22-25, 17-25, 25-21, 25-19, 15-10

Süre: 111 dakika (23, 22, 25, 26, 15)

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu ilk maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda İspanya'nın CV Tenerife takımına 3-2 mağlup oldu.

Çağla Akın, voleybol, Polonya, Norveç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası - Son Dakika Spor


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