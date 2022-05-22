Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali

22.05.2022 21:26
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali

Salon: StoziceHakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Jan Krticka (Çekya)Imoco Volley: Egonu, Sylla, de Kruijf, Wolosz, Plummer, Floie (De Gennaro, Gennari, Caravello, Vuckhova, Courtney)VakıfBank: Cansu Özbay, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Haak, Guimaraes, Ogbogu (Ayça Aykaç, Tuba Şenoğlu,...

Salon: Stozice

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Jan Krticka (Çekya)

Imoco Volley: Egonu, Sylla, de Kruijf, Wolosz, Plummer, Floie (De Gennaro, Gennari, Caravello, Vuckhova, Courtney)

VakıfBank: Cansu Özbay, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Haak, Guimaraes, Ogbogu ( Ayça Aykaç, Tuba Şenoğlu, Meryem Boz, Buket Gülübay)

Setler: 22-25, 21-25, 25-23, 21-25

Süre: 123 dakika (30, 29, 30, 34)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibi 3-1 yenerek, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Karşılaşmaya tempolu başlayan VakıfBank, ilk setin hemen başında 3-0 öne geçerken, Imoco Volley daha sonra Egonu'nun etkili mücadelesiyle üstünlüğü 13-9 olarak ele geçirdi. Zehra Güneş, Haak ve Guimaraes ile skor bularak oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci setin ilk bölümü karşılıklı sayılara sahne olurken, Haak ve Guimaraes ile etkili olan VakıfBank, 13-7 öne geçti. Oyunu bırakmayan İtalyan ekibi Egonu, Wolosz ve de Kruijf ile ürettiği sayılarla 16. sayıda beraberliği sağladı. Ancak rakibinin öne geçmesine izin vermeyen VakıfBank, Haak ve Bartsch-Hackley'in sayılarıyla tekrar temposunu bulup, bu seti de 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti.

Çekişmeli başlayan üçüncü setin ilk bölümü 10-10 berabere geçilirken, Vakıfbank etkili bir performans sergileyen Haak'ın üst üste kaydettiği sayılarla skoru 15-11 lehine çevirdi. Ancak yıldız oyuncusu Egonu'nun üstün çabasıyla tekrar oyuna ortak olan Imoco Volley, seti 25-23 alarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü sete etkili başlayan Imoco Volley, Egonu ile üst üste bulduğu sayılarla 8-3 öne geçerken, VakıfBank mola almak zorunda kaldı. Guimaraes, Ogbogu ve Haak'ın sayılarıyla toparlanan VakıfBank, skoru 10-10 eşitledikten sonra 15-13 öne geçti. Egonu'nun yorulmasıyla enerjisini kaybeden Imoco Volley karşısında VakıfBank, son bölümde Zehra Güneş ve Guimaraes'in sayılarıyla seti 25-21, müsabakayı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

YORUMLAR
500
CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu Bakan Kasapoğlu, VakıfBank'ı tebrik etti Bakan Kasapoğlu, VakıfBank'ı tebrik etti
Kaynak: AA

Şampiyonlar Ligi, Bulgaristan, Zehra Güneş, Ayça Aykaç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali - Son Dakika


Son Dakika
21:22 Irak'ta çıkan kum fırtınası hayatı felç etmişti! Resmi tatil ilan edildi
21:00 İtalya'da şampiyon Milan! 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi
20:55 Tam yaz geldi derken yeniden sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor! Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı
20:00 Premier Lig'de nefes kesen final! Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 yenerek şampiyon oldu
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 21:32:58. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement