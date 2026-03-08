Voleybol Ligi Play-off Takımları Belli Oldu - Son Dakika
Voleybol Ligi Play-off Takımları Belli Oldu

08.03.2026 00:12
Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off'a katılacak takımlar ve kümede kalma yarışı belirleniyor.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun bitimine 1 hafta kala ligi ilk 4 sırada tamamlamayı garantileyerek play-off turuna katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu.

Puan tablosunda 24 galibiyet ve 71 puanla zirvede yer alan VakıfBank ile 21 galibiyetle 64 puan toplayan ikinci sıradaki Fenerbahçe Medicana, ligdeki yerlerini garantiledi. Statü gereği play-off yarı finalinde normal sezonu 1. sırada bitiren takım 4'üncüyle, 2'nci sıradaki ekip ise 3'üncüyle eşleşecek.

Son hafta maçları öncesinde Zeren Spor 20 galibiyet ve 55 puanla tablonun 3. basamağında bulunurken, 19 galibiyet ve 56 puanı bulunan Eczacıbaşı Dynavit 4. sırada yer alıyor. Zeren Spor'un puan kaybetmesi ve Eczacıbaşı Dynavit'in galip gelmesi halinde, bu iki takımın sıralamadaki yeri değişecek.

Kümede kalma yarışı

Ligin 26. haftasında oynanacak Zeren Spor-İlbank ve Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları, play-off sıralamasının yanı sıra ligden düşecek ikinci takımı da belirleyecek.

25. haftada İlbank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerken Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Galibiyet sayısını 6'ya çıkaran İlbank 19 puanla 12. sıraya yükseldi, Aydın temsilcisi ise 5 galibiyet ve 17 puanla 13. sıraya geriledi. Son hafta karşılaşmalarının ardından bu iki takımdan biri lige veda edecek.

Öte yandan, lig etabını 14. ve son sırada tamamlaması kesinleşen Bahçelievler Belediyespor 1. Lig'e düştü.

Kaynak: AA

